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Game Science запретила журналистам обсуждать сексизм/политику в обзорах Black Myth: Wuko...

Game Science запретила журналистам обсуждать сексизм/политику в обзорах Black Myth: Wuko...

Game Science запретила журналистам обсуждать сексизм/политику в обзорах Black Myth: Wukong: “Просто наслаждайтесь игрой”Как стало известно, китайская студия Game Science выставила определенное эмбарго журналистам, которые получили копии Black Myth: Wukong от студии для обзоров.

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