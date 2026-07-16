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Стратегический резерв Bitcoin в США остается в центре политических и законодательных споров

Стратегический резерв Bitcoin в США остается в центре политических и законодательных споров

В марте 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о создании Стратегического резерва Bitcoin, впервые признав первую криптовалюту государственным резервным активом наряду с традиционными стратегическими запасами.

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