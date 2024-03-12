В Госдуме собрались вдвое повысит штрафы за плохое состояние дорог

Фракция ЛДПР в Госдуме представила новый законопроект, направленный на увеличение размеров штрафов за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог.
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