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Царьград

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Килинкаров предсказал политическую нестабильность на Украине

Килинкаров предсказал политическую нестабильность на Украине

Спиридон Килинкаров, экс-депутат украинского парламента, предупреждает об эскалации конфликта вокруг Министерства обороны Украины.

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