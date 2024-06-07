Модератором пленарной сессии ПМЭФ будет политолог Сергей Караганов

На ней пройдет дискуссия с участием президента России Владимира Путина Модератором пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента России Владимира Путина будет политолог Сергей Караганов.
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