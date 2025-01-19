Генпрокуратура подала иск к Петербургскому нефтяному терминалу

Генпрокуратура подала иск в арбитражный суд к Петербургскому нефтяному терминалу (ПНТ). Другими ответчиками значатся компании «Новомор Лимитед», «Алмонт Холдинг Лимитед» и «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед», которые были указаны владельцами ПНТ.
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