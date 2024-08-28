Идиллия Агутина и Варум на «Новой волне» всех потрясла — нет ничего милее

Артистов засняли исподтишка. Анжелика Варум и Леонид Агутин соцсетиПро брак Леонида Агутина и Анжелики Варум всегда ходило много сплетен, а последнее время их стало особенно много, поскольку пара почти перестала вместе появляться на публике.