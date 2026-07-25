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Мода и Шоу-бизнес

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Оксана Самойлова заявила, что не планирует выходить замуж в ближайшие два года: видео Super

Оксана Самойлова заявила, что не планирует выходить замуж в ближайшие два года: видео Super

Оксана Самойлова рассказала о личной жизни после расставания с рэпером Джиганом. На фестивале Dream Fest в Баку блогерша призналась, что в ближайшее время не собирается думать о замужестве, передаёт корреспондент Super.

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