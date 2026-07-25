Оксана Самойлова заявила, что не планирует выходить замуж в ближайшие два года: видео Super

Оксана Самойлова рассказала о личной жизни после расставания с рэпером Джиганом. На фестивале Dream Fest в Баку блогерша призналась, что в ближайшее время не собирается думать о замужестве, передаёт корреспондент Super.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии