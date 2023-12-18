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Алла Пугачева в Израиле высказалась о Максиме Галкине*

Алла Пугачева в Израиле высказалась о Максиме Галкине*

Алла Пугачева испытала беспокойство во время последнего выступления ее мужа. Певица, вместе со своим супругом, вернулась из Кипра в Израиль в связи с днем рождения Андрея Макаревича**, которого поздравил и Максим Галкин*.

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