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В Кемерове стартовал конкурс открыток «Рисуй по – кемеровски»

В Кемерове стартовал конкурс открыток «Рисуй по – кемеровски»

Привлекают туристов и достопримечательности столицы региона. В  рамках проекта  «Идентичный Кемерово» стартовал конкурс открыток « Рисуй по – кемеровски».

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