У Ицзэ vs Джадд Трамп. Полуфинал Шанхай Мастерс 2026 (видео)

У Ицзэ уступает Джадду Трампу с минимальным отрывом 4-5 после первой сессии в 1/2 финала Shanghai Masters 2026 Джадд Трамп (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - 1/4 финала Джадд Трамп ведет в счете после первой сессии 5-4 в матче против У Ицзэ в полуфинале Шанхай Мастерс 2026.