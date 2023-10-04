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Силы ПВО перехватили над территорией РФ 31 беспилотник ВСУ за ночь

Силы ПВО перехватили над территорией РФ 31 беспилотник ВСУ за ночь

В среду, четвертого октября, Министерство обороны Российской Федерации поделилось в своем Telegram-канале информацией о том, что средства противовоздушной обороны перехватили 31 БПЛА Вооруженных сил Украины, пытавшихся совершить теракты на территориях страны.

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