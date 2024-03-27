Путин заявил о тревоге из-за тех, кто говорит, что Россия только для русских

Президент Владимир Путин во время беседы с военными летчиками в Тверской области заявил, что Россия является страной с множеством национальностей и вероисповеданий, и необходимо бережно относиться к межнациональному согласию в государстве.
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