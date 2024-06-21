Российские военные уничтожили РСЗО HIMARS в Харьковской области

Российские военные уничтожили реактивную систему залпового огня HIMARS на харьковском направлении. Цель обнаружили во время разведки беспилотником, после чего бойцы начали подготовку к точному удару: проследили за ней до района базирования и уже там уничтожили ее с помощью ракетного комплекса "Искандер".
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