США предложили вернуться к Исламабадскому меморандуму — МИД Ирана

США передали Ирану через посредников сообщение о готовности вернуться к соблюдению обязательств по Исламабадскому меморандуму, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гарибабади 5 августа агентству IRNA.
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