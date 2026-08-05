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США предложили вернуться к Исламабадскому меморандуму — МИД Ирана

США предложили вернуться к Исламабадскому меморандуму — МИД Ирана

США передали Ирану через посредников сообщение о готовности вернуться к соблюдению обязательств по Исламабадскому меморандуму, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гарибабади 5 августа агентству IRNA.

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