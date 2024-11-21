Администрация Байдена хочет простить Зеленскому долг в $4,65 млрд

Широкий жест намерена сделать уходящая администрация президента США Дж Байдена. Как сообщает Bloomberg, в конгресс поступило письмо, в котором содержится информация о намерении списать долг Украины в размере $4,65 млрд под предлогом помощи Украине по борьбе за победу над Россией, что «отвечает национальным интересам Соединенных Штатов и их партнеров по ЕС, G7+ и НАТО», – говорится в письме госдепартамента конгрессу от 18 ноября.