Время узнать правду!

7 130 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    В стране, где долго куражилась на посту президента ленинградская комсомолка-проститутка, другого и быть не могло...(Вильнюс мстит Мос...
  • Борис Осипов
    Вильнюс мстит Мос...
  • Борис Осипов
    "Арабские шейхи" ...

Николай Бурляев о COVID и культуре: "Депутаты, не бойтесь! Дальше Кабо-Верде не сошлют"

Николай Бурляев о COVID и культуре: "Депутаты, не бойтесь! Дальше Кабо-Верде не сошлют"

Народный артист России, режиссёр, актёр, депутат Государственной думы Николай Бурляев в эксклюзивном интервью Первому русскому телеканалу Царьград рассказал о своём видении ситуации с отечественной культурой и по многим другим социальным вопросам.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх