Бастрыкин выступил за запрет ношения никабов в России

Владимир Нелюбин

В этом вопросе Бастрыкин на 100% прав..Этот бардак с никабами надо прекращать..даже сренеазиаты это запрещают...И только в России госдумавцы считают это нормально...ПОЗОР.. им наплевать на традиции России...думают только о своем кармане..И то что Бастрыкин сказал о думе.. похоже очень близко к правде..