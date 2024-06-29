Председатель СК РФ добавил, что Госдуме надо реагировать на недавние действия террористов-исламистов.
Бастрыкин выступил за запрет ношения никабов в России
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НК
Наталья Котельникова
ГД обиделась. Как теперь работать будут, неизвестно.
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16 час.
Владимир Нелюбин
В этом вопросе Бастрыкин на 100% прав..Этот бардак с никабами надо прекращать..даже сренеазиаты это запрещают...И только в России госдумавцы считают это нормально...ПОЗОР.. им наплевать на традиции России...думают только о своем кармане..И то что Бастрыкин сказал о думе.. похоже очень близко к правде..
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15 час.
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