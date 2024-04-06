Водитель в Усолье не заметил и сбил девушку на пешеходном переходе

Дорожный инцидент произошел вечером 5 апреля на Комсомольской площади в Усолье-Сибирском. Водитель иномарки Honda Ascot сбил 17-летнюю девушку, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу, сообщает Госавтоинспекция по региону.
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