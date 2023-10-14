Компания Haval выпустит гибридный кроссовер под названием Veyron

Такое же имя носит знаменитый гиперкар Bugatti, но между двумя моделями не будет ничего общего. По данным издания CarNewsChina, китайские инженеры подготовят для вседорожника сразу несколько вариантов силовых установок.
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