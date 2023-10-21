«Россия хочет от Молдовы только одного – чтобы в Приднестровье было спокойно» – Демидецкий

Россию в Молдове интересует только одна проблема – проблема Приднестровья. В Кремле хотели бы, чтобы вокруг ПМР не возникло ситуации, что РФ пришлось бы вмешиваться, как это было в Грузии и других местах.
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