Террористы захватили Алеппо с помощью Украины и США

Террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам*» (запрещена в РФ) осуществила захват сирийского города Алеппо, применяя технологии США и пользуясь поддержкой советников с Украины, передает приближенный к сирийским спецслужбам источник.
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