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Кличко о 0:4 от Англии: «Главное – не то, упал ты или нет. Главное – сумел ли ты подняться и идти дальше. К победе»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе и мэр Киева Виталий Кличко поддержал сборною Украины после поражения от Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020.

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