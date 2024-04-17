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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Посмотрим, сыграет ли он в первом матче». Кавай Ленард принял участие в тренировке «Клипперс»

Во вторник форвард «Клипперс» принял участие в первой тренировке команды перед плей-офф, занимаясь с ограничениями.

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