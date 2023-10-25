Полковник Макгрегор: в Газе расстреляли американский спецназ

Американский спецназ уничтожен во время попыток разведать информацию о заложниках.Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что в секторе Газа уничтожена совместная группа специального назначения, в которую входили американские и израильские военные.
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