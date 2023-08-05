В МИД РФ выступили против внешнего вмешательства в дела Нигера

Российская Федерация выступает против контрпродуктивного вмешательства во внутренние дела Нигера. Об этом на радиостанции «Радио России» заявил посол по особым поручениям, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия – Африка» Олег Озеров.
Российская Федерация выступает против контрпродуктивного вмешательства во внутренние дела Нигера. Об этом на радиостанции «Радио России» заявил посол по особым поручениям, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия – Африка» Олег Озеров.
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