Беспилотники помогут алтайским фермерам сэкономить до 30% затрат на обработку полей

Например, благодаря высокопроизводительным дронам можно сразу уничтожать саранчу, которая поедает целые поля Аэросъемка, пожаротушение, дезинсекция, доставка грузов — эти и другие таланты продемонстрировали беспилотники на авиасалоне "АлтайАгроБАС-2025".
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