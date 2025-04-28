Беспилотники помогут алтайским фермерам сэкономить до 30% затрат на обработку полей

Например, благодаря высокопроизводительным дронам можно сразу уничтожать саранчу, которая поедает целые поля Аэросъемка, пожаротушение, дезинсекция, доставка грузов — эти и другие таланты продемонстрировали беспилотники на авиасалоне "АлтайАгроБАС-2025".