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Царьград

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Белый дом: визит Зеленского на завод в Пенсильвании — инициатива Украины

Белый дом: визит Зеленского на завод в Пенсильвании — инициатива Украины

Пресс-секретарь заявила, что это — нормальное требование.Владимир Зеленский побывал на оружейном заводе в Пенсильвании по просьбе Украины.

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