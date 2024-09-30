Анна Семенович поделилась подробностями предстоещей свадьбы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певица Анна Семенович, ставшая популярной благодаря своему участию в фестивале «Удачные песни», проходившем в Live Арене, во время мероприятия сообщила о своем намерении вступить в брак в следующем году.
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