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Анна Семенович поделилась подробностями предстоещей свадьбы

Анна Семенович поделилась подробностями предстоещей свадьбы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певица Анна Семенович, ставшая популярной благодаря своему участию в фестивале «Удачные песни», проходившем в Live Арене, во время мероприятия сообщила о своем намерении вступить в брак в следующем году.

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