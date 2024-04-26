ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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- Твоя дочь хоть раз в жизни видела тряпку? - возмутился мой кавалер из-за робота-пылесоса и посудомойки

- Твоя дочь хоть раз в жизни видела тряпку? - возмутился мой кавалер из-за робота-пылесоса и посудомойки

Сразу после развода с мужем я обустроила собственную квартирку на свой вкус. Мы с дочкой все организовали по принципу минимализма.

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Комментарии
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Майя Maja
Пылесосы бывают разные. Ну да ладно, это уже не важно.))
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3 час.
Элина Морозова
Домашняя техника экономит время, которое можно потратить на более продуктивный  труд.
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2 час.
Ирина Татаринова
Если этот мужчина не дремучий домостроевец по сути, а  искренне хочет привить ребенку полезные навыки, что в целом резонно, то по чему бы не придумать какое-то интересное и увлекательное совместное занятие, чтобы найти подход к ребенку и увлечь. А если это поведение в стиле: &quot; Эй ты, баба, помой мою тарелку!&quot; То это не стоит поощрять! И реакция вполне адекватная. Он видимо ищет не семью, а обслуживающий персонал.
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2 час.

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