- Твоя дочь хоть раз в жизни видела тряпку? - возмутился мой кавалер из-за робота-пылесоса и посудомойки

Ирина Татаринова

Если этот мужчина не дремучий домостроевец по сути, а искренне хочет привить ребенку полезные навыки, что в целом резонно, то по чему бы не придумать какое-то интересное и увлекательное совместное занятие, чтобы найти подход к ребенку и увлечь. А если это поведение в стиле: " Эй ты, баба, помой мою тарелку!" То это не стоит поощрять! И реакция вполне адекватная. Он видимо ищет не семью, а обслуживающий персонал.