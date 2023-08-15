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В суд направили уголовное дело в отношении челябинских бездомных, выбросивших новорожденного в мусорку

В суд направили уголовное дело в отношении челябинских бездомных, выбросивших новорожденного в мусорку

Пара бездомных челябинцев предстанет перед судом за попытку убийства младенца. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство, и его 39-летней сожительницы, обвиняемой в подстрекательстве к совершению убийства, покушении на убийство собственного новорожденного ребенка, а также оставлении в опасности.

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