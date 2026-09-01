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Датчанин выкопал в своем саду рекордный 18-килограммовый клад викингов

Датчанин выкопал в своем саду рекордный 18-килограммовый клад викингов

Подготовка обычного садового участка под террасу принесла неожиданное открытие археологии Дании. Хозяин дома убирал с земли камни и гравий, когда наткнулся на металлические предметы, которые поначалу принял за обычный строительный мусор.

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