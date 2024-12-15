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Мода и Шоу-бизнес

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СМИ задали вопрос возлюбленной Джонни Деппа о планах актера на Москву

СМИ задали вопрос возлюбленной Джонни Деппа о планах актера на Москву

В СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что Джонни Депп решил начать бизнес в России. Предполагалось, что он открывает в Москве ювелирный бутик, руководить которым будет его русская подруга Юлия Волкова.

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