СМИ задали вопрос возлюбленной Джонни Деппа о планах актера на Москву

В СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что Джонни Депп решил начать бизнес в России. Предполагалось, что он открывает в Москве ювелирный бутик, руководить которым будет его русская подруга Юлия Волкова.
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