Мировое обозрение

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Потенциальный китайский ядерный удар из космоса напугал США

Потенциальный китайский ядерный удар из космоса напугал США

По очередной информации газеты The Financial Times, китайские военные провели два испытания гиперзвукового оружия в течение лета 2021 года, а не одно.

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