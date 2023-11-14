Участник убийства Политковской досрочно освободился из колонии

Антон Новодережкин/ИТАР-ТАСС Бывший оперуполномоченный УБОП Сергей Хаджикурбанов, который был осужден за причастность к убийству журналистки Анны Политковской, участвовал в спецоперации на Украине и получил помилование, сообщил адвокат Алексей Михальчик.