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Царьград

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Суд приостановил работу ресторана «Frank by Баста» в Москве на 90 дней

Суд приостановил работу ресторана «Frank by Баста» в Москве на 90 дней

11 сентября Мещанский суд Москвы приостановил работу ресторана «Frank by Баста» на Сретенке на 90 суток.

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