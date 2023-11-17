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Месси о 0:2 от Уругвая: «Нам было некомфортно всю игру. Против них всегда так»

Месси о 0:2 от Уругвая: «Нам было некомфортно всю игру. Против них всегда так»

«Нам было некомфортно всю игру. У Уругвая атлетичная команда, они хорошо взаимодействуют друг с другом.

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