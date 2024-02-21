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Россиян защитили от мошенников, оформляющих кредиты от их имени — закон принят

Россиян защитили от мошенников, оформляющих кредиты от их имени — закон принят

Госдума РФ во втором и третьем чтениях приняла закон о праве граждан устанавливать в своей кредитной истории запрет на заключение с ним кредитными и микрофинансовыми организациями договоров потребительского займа (кредита).

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