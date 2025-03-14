11 автомобилей столкнулись на федеральной трассе М-10, есть пострадавшие

Последствия ДТП. Обложка © Telegram / Управление Госавтоинспекции УМВД России по Новгородской области Несколько аварий с участием суммарно 11 автомобилей произошли вечером 14 марта на федеральной трассе М-10 в Валдайском округе Новгородской области.
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