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The Eurasia Daily news agency

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WSJ: Xi Jinping fell ill before meeting with Trump

WSJ: Xi Jinping fell ill before meeting with Trump

The state of health of Chinese President Xi Jinping has caused concern ahead of his visit to Washington after the Chinese leader missed a dinner at the BRICS summit in India.

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