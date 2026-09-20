WSJ: Xi Jinping fell ill before meeting with Trump

The state of health of Chinese President Xi Jinping has caused concern ahead of his visit to Washington after the Chinese leader missed a dinner at the BRICS summit in India.
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