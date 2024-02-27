Sohu: Трюдо «схватился за голову» после ответа Путина на провокации Канады

Новый виток сотрудничества Российской Федерации и Китайской Народной Республики вынудил канадского премьера Джастина Трюдо «схватиться за голову», ведь Канада демонстрирует открытую антироссийскую политику.
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