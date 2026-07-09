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Новости Липецка

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Православные липчане отмечают праздник Тихвинской иконы Божией Матери

Православные липчане отмечают праздник Тихвинской иконы Божией Матери

9 июля православные христиане отмечают празднование в честь Тихвинской иконы Божией Матери. В Раненбургской Петропавловской пустыни под Чаплыгином хранится образ иконы Тихвинской Божией Матери, особо почитаемый жителями.

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