Православные липчане отмечают праздник Тихвинской иконы Божией Матери

9 июля православные христиане отмечают празднование в честь Тихвинской иконы Божией Матери. В Раненбургской Петропавловской пустыни под Чаплыгином хранится образ иконы Тихвинской Божией Матери, особо почитаемый жителями.
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