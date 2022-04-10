РЖД теряют GEFCO. Цивилёв двигает контейнеры. «Укрзализныця» покорила сердце Бориса. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе была докапитализация РЖД из средств ФНБ, ограничение ж/д погрузки в адрес польских погранпереходов и проблемы монополии с выплатой евробондов.
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