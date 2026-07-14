IShowSpeed, Том Круз и Робби Уильямс примут участие в церемонии закрытия ЧМ-2026

ФИФА опубликовала список участников звездного шоу на церемонии закрытия чемпионата мира-2026. В церемонии примут участие стример IShowSpeed , певец Робби Уильямс, певицы Лаура Паузини и Николь Шерзингер, а также актер Том Круз.
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