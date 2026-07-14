НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IShowSpeed, Том Круз и Робби Уильямс примут участие в церемонии закрытия ЧМ-2026

ФИФА опубликовала список участников звездного шоу на церемонии закрытия чемпионата мира-2026. В церемонии примут участие стример IShowSpeed , певец Робби Уильямс, певицы Лаура Паузини и Николь Шерзингер, а также актер Том Круз.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии