Паулину Андрееву постигла участь всех женщин Бондарчука — вон из дома

Стало известно, где сейчас живет актриса после развода. Федор Бондарчук и Паулина Андреева LEGION-MEDIAНа днях Паулина Андреева сообщила о разводе с Федором Бондарчуком, тем самым, подтвердив слухи о разладе, которые ходят уже давно.
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