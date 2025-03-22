Паулину Андрееву постигла участь всех женщин Бондарчука — вон из дома

Стало известно, где сейчас живет актриса после развода. Федор Бондарчук и Паулина Андреева LEGION-MEDIAНа днях Паулина Андреева сообщила о разводе с Федором Бондарчуком, тем самым, подтвердив слухи о разладе, которые ходят уже давно.