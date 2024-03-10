В Москве поезд насмерть сбил двух мужчин

На станции Матвеевская Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) поезд сбил насмерть двух мужчин, переходивших пути в неположенном месте, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в соцсетях.
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