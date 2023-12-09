Голкипер Бобровский признан первой звездой матча "Флорида" — "Питтсбург"

Нападающий "Флориды Пантерз" Ээту Луостаринен после победы над "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) оценил игру российского голкипера команды Сергея Бобровского.
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