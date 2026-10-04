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Царьград

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МИД Ирана пригрозил США мощным ответом в случае новых ударов

МИД Ирана пригрозил США мощным ответом в случае новых ударов

Министр иностранных дел Ирана, Аббас Аракчи, заявил о готовности страны к дипломатическим переговорам, но подчеркнул мощный ответ на возможные атаки США.

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