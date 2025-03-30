Творог, яйца, 10 минут, и правильные бейглы готовы! Едим, и килограммы тают

Творог, яйца, 10 минут — и правильные бейглы готовы! Если вы стремитесь к здоровому питанию, но не хотите отказываться от вкусной еды, тогда этот рецепт бейглов станет настоящей находкой! Эти полезные мягкие бублики идеально подойдут для завтрака или перекуса, позволяя вам наслаждаться каждым кусочком без угрызений совести.