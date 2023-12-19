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Авария унесла жизнь мастер спорта по боевому самбо Бислана Шехетля

Авария унесла жизнь мастер спорта по боевому самбо Бислана Шехетля

Победитель первенств России и крупных турниров разбился на "Ладе", не справившись с управлением.Мастер спорта России по боевому самбу, неоднократный победитель первенств России и других турниров по панкратиону 25-летний Бислан Шехетль стал жертвой ДТП.

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